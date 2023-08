Hawaï : les raisons d'un incendie hors normes

C'est l'incendie le plus dévastateur qu'a connu l'archipel d'Hawaï. Il a rasé de la carte la ville de l'Ha‘ena. Quelles en sont les causes ? À 800 kilomètres au sud d'Hawaï, est passé l'ouragan Dora. Ses vents ont été assez puissants pour atteindre l'archipel. Mais lorsqu'ils arrivent sur l'île de Maui, très montagneuse, les vents ont redoublé de force, pour atteindre jusqu'à 130 kilomètres par heure. La moindre étincelle pouvait se transformer en immense feu. La propagation fut d'autant plus rapide que certaines maisons du centre-ville de l'Ha‘ena, construites en bois, datent du 18e siècle. Est-ce un archipel isolé ? Oui, perdu au cœur de l'océan Pacifique, la côte américaine est à 4 000 kilomètres, attendre des renforts était vain. Hawaï compte 300 pompiers, un effectif suffisant en temps normal, mais cette fois ils étaient dépassés. Ils n'ont pas pu empêcher un grand nombre de morts. Piégés, ceux qui l'ont pu sont partis par l'océan. Les autres, ont été contraints de fuir à travers les flammes. Sans hôpitaux à proximité, des avions médicalisés ont fait la navette entre l'Ha‘ena et l'île principale d'O‘ahu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, S. Jou, R. Cassan