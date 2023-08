Hawaï : l'ïle dévastée

Au bord de la mer de la ville de Lahaina, sur l'île de Maui, des voitures sont calcinées sur des centaines de mètres. Elles sont celles d'habitants pris au piège, qui ont voulu à tout prix échapper aux flammes. La mer était leur seule issue. Même les bateaux n'ont pas été épargnés. La station balnéaire prisée par les touristes est devenue aujourd'hui une ville fantôme réduite en cendres. Plus aucune maison ne tient debout. Florian habite sur l'île depuis 20 ans, il prend une photo devant sa maison, où il ne reste plus rien. Le Français nous raconte ses derniers instants, juste avant d'évacuer. Il a pu être hébergé chez des proches, mais certains n'ont pas eu cette chance et se réfugient sur un parking. Ils s'apprêtent à y passer une nuit de plus, avec seulement quelques affaires emportées à la va-vite. José a fui avec sa femme et son fils, il nous montre les images filmées lors de son évacuation. Des rescapés s'installent également dans une école, sans doute pour plusieurs jours. Mais pour beaucoup, fuir à tout prix est la seule solution. Trente mille personnes ont déjà quitté l'île. TF1 | Reportage V. Topenot, C. Emeriau