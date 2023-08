Hawaï : l'impossible retour des habitants

Dans le quartier de Lahaina, les mêmes images se répètent devant notre objectif, celles d'un décor d'apocalypse. Chaque maison, soufflée par les flammes, et tout ce qui se trouvait à l'intérieur sont carbonisés. En marchant dans les rues dévastées, Antoine Bourdarias, notre journaliste, a presque du mal à croire que le chaos soit causé par un incendie, mais plutôt par un bombardement. Des patrouilles de police surveillent les lieux par crainte des pillages. Le centre historique, bouclé par la garde nationale, est toujours inaccessible. Sur les hauteurs de la ville, nous rencontrons un sinistré qui nous montre l'immeuble dans lequel il habitait. Son appartement a été rasé par le feu, Il n'y a plus rien et reste sans voix devant le paysage défiguré par les flammes. Le feu s'est propagé sur des kilomètres jusqu'aux jardins de Kapule, habitant de Lahaina. Les flammes se sont arrêtées à seulement deux mètres de sa maison. Il dit être béni des dieux et ne comprend pas pourquoi sa maison a été sauvée et pas celles des voisins. Aujourd'hui, de nombreux rescapés dénoncent la désorganisation des équipes de secours pendant l'incendie. Une enquête vient d'être ouverte pour analyser la gestion de la crise. TF1 | Reportage A. Bourdarias, D. Bordier, Q. Trigodet