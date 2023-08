Hawaï : sur la route de l'exode

Lahaina, la capitale culturelle du royaume d’Hawaï, est littéralement rasée par les incendies. Une route vers la ville a été bloquée par les autorités vendredi soir. Des centaines de voitures y sont bloquées en file indienne. On y a rencontré Mariano, un Hawaïen qui a perdu sa maison dans les flammes et qui essaye de retrouver ses proches. "Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir passer. J’attends depuis cinq heures maintenant et je suis vraiment très fatigué ; j’ai faim. On n’a aucune nourriture dans la voiture.", témoigne-t-il. Les recherches, elles, continuent dans la ville de Lahaina. Le bilan humain a encore été revu à la hausse, avec au moins 80 personnes qui auraient péri dans ces incendies. Les autorités hawaïennes s’attendent à ce que ces chiffres augmentent encore dans les prochains jours. TF1 | Reportage A. Bourdarias, D. Bordier, Q. Trigodet