Héloïse d'Ormesson partage les derniers mots écrits par son père

"Et moi qui m'imaginais devoir vivre pour toujours, qu'est-ce que je deviens". Cette phrase est l'une des dernières lignes écrites par Jean d'Ormesson, mort le mardi 5 décembre 2017. Les ultimes mots de cet écrivain et académicien ont été partagés par sa fille Héloïse, jeudi 7 décembre 2017, sur la chaîne France 5. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.