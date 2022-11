Hérault : 24 heures pour sauver un spéléologue

Il vient d'être remonté à la surface après 24 heures coincé sous terre. Le spéléologue belge explorait une grotte à Olargues, dans l'Hérault. Il chute et se blesse. Les personnes qui l'accompagnent préviennent les secours. Une soixantaine de pompiers et spéléologues secouristes sont mobilisés. Ils doivent se glisser dans des trous à peine plus larges qu'eux. L'opération de sauvetage est particulièrement complexe. La victime se trouve à 1 km, à 50 m de profondeur. Pour arriver jusqu'à elle, les secouristes progressent pendant 3 heures dans galeries très étroites que vous verrez sur un plan de la grotte, traversent un lac et des siphons, des conduits entièrement noyés. Pas d'autre choix que de passer sous l'eau. Le gabarit de la victime ne facilite pas le travail des secours. L'homme mesure 1,96 m et pèse 120 kg. Il présente plusieurs fractures, notamment aux côtes et aux bras. En fin de soirée hier, il a finalement pu être hélitreuillé vers un hôpital de Montpellier. TF1 | Reportage S. Chevalleraeau, L. Cloix, J.V. Molinier