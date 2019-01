Hérault : le tourisme boosté par le beau temps

Grâce au beau temps, les 10 000 résidences secondaires situées à la Grande-Motte, dans l'Hérault, se sont remplies. Chaque jour, 10 000 personnes des alentours font le déplacement pour venir passer la journée à la plus grande satisfaction des commerces de bord de mer. Les séjours aussi ont été plus longs pour les vacances de fin d'année. Ils étaient de quatre à cinq jours, au lieu de deux, dans les hôtels et deux semaines plutôt qu'une dans les locations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.