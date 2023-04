Herbicide : faut-il interdire le S-métolachlore ?

Pour que ses petits-pois germent, Louis Thomassin utilise l'herbicide S-métolachlore. Cet agriculteur explique ne pas avoir d'autres solutions économiquement viables pour que ses légumes et ses maïs ne soient pas dévorés par les mauvaises herbes. Mais les scientifiques ont découvert qu'une fois dans le sol, ce pesticide classé cancérigène suspecté se décompose puis s'infiltre dans les eaux souterraines. Des résidus se retrouvent donc progressivement dans l'eau du robinet. Alors, il y a quelques semaines, l'agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire acte l'interdiction de ce produit : "l'Anses engage la procédure de retrait des principaux produits phytopharmaceutiques à base de S-métolachlore". Mais devant les agriculteurs réunis en congrès cette semaine, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, s'oppose à cette interdiction. L'Europe devrait interdire ce pesticide à tous les pays membres d'ici un an. En France, un délai de 6 à 12 mois permettra aux agriculteurs d'écouler leurs stocks et de trouver une solution alternative. Mais les professionnels redoutent d'être privés de ce produit avant leurs voisins européens et donc de perdre leur compétitivité. En attendant, 3,5 millions de Français reçoivent une eau du robinet dépassant les seuils réglementaires de résidus de cet herbicide. Plusieurs associations se préparent à porter plainte contre l’État. Une plainte qui selon plusieurs experts que nous avons contactés a de bonnes chances d'aboutir. TF1 | Reportage M. Brossard, N. Clerc