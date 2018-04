Héritage de Johnny Hallyday : la justice gèle les biens français du chanteur

Il est plutôt rare que les décisions des juges soient saluées par les parties adverses en justice. Pourtant, c'est ce qui s'est passé ce vendredi 13 avril dans la première bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Alors que le tribunal a décidé de geler les avoirs du chanteur et a ainsi donné raison à David et Laura, il leur a, en revanche, refusé tout droit de regard sur l'album posthume de leur père. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.