Héros à 13 ans : il sauve ses camarades d'un accident de bus

L'école est terminée, les élèves rentrent chez eux. Mais la conductrice du bus scolaire retire sa casquette et fait un début de malaise. Quelques secondes plus tard, elle s'évanouit. À ce moment précis, l'autobus est encore en train d'avancer. Heureusement, un élève fait preuve d'un sang-froid étonnant. Il surgit à l'avant du véhicule, prend en main le volant et pose fermement son pied sur le frein, le tout sans paniquer une seconde, contrairement à ses camarades. Dillon Reeves, 13 ans, vient de sauver les 66 passagers du bus. Son école le considère désormais comme un héros. TF1 | Reportage A. de Précigout, M. Derrien