Héros de l’été : les soigneurs des animaux du zoo de Beauval

Au zoo de Beauval, pas moins de 120 soigneurs veillent sur quelque 800 espèces d'animaux. On leur doit par exemple un ballet aérien impressionnant. Betty Knopf est responsable animalière. Après le spectacle, elle doit rassembler les troupes. Ce qui n'est pas une mince affaire. En effet, il lui faut encore enlever les émetteurs installés sur les volatiles avant chaque représentation. Manon Berthault de son côté veille sur les grands singes. Elle connaît chaque membre du groupe. Tiffany, quant à elle, est soigneuse. Elle est en pleine séance d'entraînement avec Gloria, un hippopotame. Elle fait travailler cette dernière une à deux fois par semaine. Cela parce que ces exercices faciliteront la prise de sang et bien d'autres examens médicaux. Sur la balance, Gloria pèse près de 300 kilos, un beau bébé d'un an en bonne santé. Lucie Brisson compte parmi les sept vétérinaires du zoo. Ce jour-là, elle doit opérer un Bongo, une sorte de grosse antilope. L'intervention s'effectue dans le box, car l'animal est trop lourd pour être transporté à la clinique. La suite dans le reportage ci-dessus.