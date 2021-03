Hervé Morin : "C'est le politique qui doit dire à l'administration comment les choses doivent être faites"

Le Calvados bénéficie d'une heure supplémentaire de liberté le soir jusqu'à 19 heures. Selon Hervé Morin, président "Les Centristes" de la région Normandie, la frontière virtuelle qui traverse le pays est pour l'instant "justifiée". Et cela, "compte tenu des taux d'incidences qu'on connaît dans la Seine-Maritime et dans l'Eure, mais surtout la saturation de la capacité hospitalière". La Seine-Maritime, l'agglomération rouennaise et l'Eure ont un taux proche de la région parisienne par rapport aux autres départements occidentaux de la Normandie. Quant à l'attestation, "elle n'est toujours pas mise à jour", a affirmé Hervé Morin. "Avec toute cette armée de Mexicains dans l'administration parisienne, ils nous ont toujours sorti l'attestation d'avant les décisions de jeudi", a-t-il poursuivi. Aujourd'hui, on a des maires qui fournissent des attestations nouvelles qui ne sont pas sur l'application StopCovid. "Vous avez l'attestation avec les astérisques. En clair, tous les pays européens ont renoncé à une telle attestation et il faut arrêter ce genre de chose. Il faut faire confiance aux Français", a dit Hervé Morin.