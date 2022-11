Heure d'hiver : à quoi ça sert ?

Remontons les aiguilles, et avec elles, le temps. En une seconde, se mettre à l'heure d'hiver, passage obligé du mois d'octobre dont beaucoup se passeraient bien. Mais quel est vraiment l'intérêt de cette mesure ? Prenons un instant le temps, pour se demander pourquoi deux fois par an, nous changeons d'heure. L'objectif était d'économiser de l'énergie, mais comment ? Pour le savoir, remontons le temps, en 1973, année où l'idée est mise sur la table. La logique se veut simple : une heure de sommeil en plus, matin ou soir, c'est une heure d'électricité consommée en moins. Mais 47 ans après sa mise en place, l'astuce permet-elle toujours de réduire sa consommation ? Nous avons fait le test avec cette famille, facture en 2021 lors du passage à l'heure d'hiver à l'appui. Elle n'a gagné que quelques kilowatts d'électricité. Est-ce suffisant pour voir une différence à l'échelle nationale ? En 2016, dernière année où l'économie a été chiffrée, le changement d'heure faisait gagner 0,07 % d'électricité à la France contre environ 1 % il y a trente ans. L'effet de la mesure s'amoindrit. Ça ne veut pas dire que nous sommes de mauvais élèves. Simplement, nous économisons autrement. Certaines astuces sont bien conséquentes que le changement d'heure. Ce qui pousse à une grande majorité de Français à demander sa suppression. Prévue pour 2021, elle a finalement été repoussée. Il faudra donc une fois de plus se mettre à l'heure dimanche. TF1 | Reportage C. Diwo, B. Poizeul, A. Flieller