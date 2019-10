Heurts à Mantes-la-Jolie : les policiers dénoncent un guet-apens

Les policiers les plus aguerris de Mantes-la-Jolie parlent tous d'une scène d'une rare violence. Jeudi 24 octobre vers 22h30, plusieurs policiers appelés pour une voiture en feu, dans le quartier sensible du Val Fourré, se sont retrouvés face à une centaine de jeunes. Des heurts ont éclaté et trois personnes sont sérieusement blessées, dont l'une à l'œil. L'IGPN, la police des polices a été saisie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.