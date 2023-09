Highland games : l'Écosse des colosses

Cornemuses, vaches poilues, kilts et gros muscles, nous sommes en Écosse pour célébrer les Highland games. Pour les athlètes, le kilt est obligatoire. Ils s'affrontent sur huit épreuves de force. À l'origine, ces jeux permettaient de départager chaque clan et d'éviter aux guerriers de s'entretuer. Dans les tribunes, des Français encouragent les compétiteurs pour l'épreuve star, le lancer de tronc d'arbre. Des poteaux de plus de cinq mètres de long, d'environ 50 kilos, qu'il faut réussir à retourner. Ce week-end-là, seulement deux d'entre eux y sont parvenus. Les Highland games permettent de garder les traditions bien vivantes, comme sur scène, avec des danses écossaises. Une spectatrice nous raconte : " On a vu quelques danses qui étaient vraiment entrainantes ". Des sœurs dansent depuis l'âge de deux ans, une passion transmise de génération en génération. Pendant tout l'été, une soixantaine de villages organisent les Highland games. Depuis plus de 1 000 ans, les Écossais célèbrent et partagent leur culture grâce à ces jeux. TF1 | Reportage L. Larvor, C. Dubrul