Himalaya : l'alpiniste française Elisabeth Revol a été secourue

Le Nanga Parbat, surnommé par les alpinistes "la montagne tueuse", représente un défi sportif extrême. Situé dans la partie pakistanaise de l'Himalaya, ce monstre de roches et de glaces culmine à 8 126 mètres d'altitude. Le jeudi 25 janvier 2018, Elisabeth Revol et son camarade polonais Tomasz Mackiewicz ont été stoppés dans leur ascension à 7 400 mètres. Les deux alpinistes ont ensuite envoyé un appel de secours par téléphone satellite. La Française avait été repérée par les hélicoptères de recherche pakistanaise après avoir redescendu seule plus de 500 mètres de dénivelé. Les espoirs sont en revanche très mince pour son coéquipier.