Himalaya : les motards de l'extrême

Traverser les montagnes vertigineuses de l’Himalaya indien ne leur suffisait pas. Quatre motards français vont amener leurs engins encore plus loin. Au Zanskar, l’une des régions les plus enclavées au monde. Elle tient son nom de la rivière turquoise qui se faufile à travers des montagnes ocres. Dans un décor lunaire, le groupe va parcourir 350 kilomètres. C’est un circuit difficile, rythmé par des surprises et de belles rencontres. Accompagnés de leur guide, ils vont emprunter la première route qui traverse la région. Un nouveau tronçon vient d’ouvrir il y a quelques semaines. Arriver au Zanskar se mérite. Il faut d’abord passer un col, au milieu des glaciers. À plus de 5 000 mètres d’altitude, ils rencontrent déjà les premières complications : l’orage, la pluie et des torrents d’eau qui coupent la route à plusieurs endroits, des coulées provenant de glacier en fonte. Les deux mécaniciens et le guide se chargent de faire traverser les motos de 200 kilos. Il faut franchir cinq passages à gué. En tout, il faut compter quatre heures d’efforts, dans des conditions inattendues dans la région. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage M. Laouamen, E. Angchok