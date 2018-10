Hiver en automne : le froid lance son offensive

Cette année, on est passé de l'été à l'hiver sans transition automnale. En effet, le froid, la pluie et la neige sont de retour. Cette dernière est un peu plus précoce que d'habitude. La première offensive hivernale a même déjà eu lieu. Dix départements du Centre et du Sud du pays ont ainsi été placés en alerte orange neige et pluies fortes. Jusqu'à 50 cm de poudreuses sont attendues dans le massif central dès 600 mètres d'altitude. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.