Hiver doux ou rigoureux : quelles conséquences sur notre consommation ?

Le chauffage représente à lui seul 65% de la consommation d'énergie des particuliers dans leur logement. Quelle baisse peut alors attendre lorsqu’on diminue la température ? Pour Bertrand Roux, chauffagiste, il est possible de réaliser jusqu’à 15% d'économie, à condition de respecter certaines règles. Quelle est donc la température idéale pour réduire sa consommation, tout en conservant une ambiance confortable ? Dans la journée en votre présence, il est conseillé de régler sur 19 degrés. Dans la nuit ou lorsque vous êtes absents, c’est 16 degrés. Quelle incidence la météo a-t-elle sur la consommation de gaz ou d'électricité des Français ? Au cours d’un hiver classique comme celui de 2022, la consommation peut atteindre 75 000 mégawatts, contre 100 000 pour un hiver très rude comme en 2012 par exemple. C’est 30% de plus. En France, on observe deux pics de consommation par jour, entre huit et onze heures le matin et 18 à 21 heures le soir. TF1 | Reportage S. Adriaens-Allemand, C. Nieulack