Hiver glacé en Lozère

De la neige, un vent glacial et des températures négatives, l'hiver s'est bel et bien installé en Lozère. Il est impossible pour les vaches de pâturer à l'extérieur. Alors, pour Karine Pages, le travail se fait au chaud, dans l'étable. Il n'y a pas de trêve hivernale, une dizaine de veaux est née depuis le début de l'année. Le thermomètre affiche moins six degrés. Il faut faire très attention, les routes sont complètement gelées. Pourtant, certains Lozériens sont très heureux que l'hiver soit arrivé. Ils attendaient même cela depuis des années sur le mont Lozère. "La neige est d'une qualité exceptionnelle, ce que l'on voit rarement depuis six ou sept ans", confie un skieur. Faute de neige, la station n'avait pas accueilli de skieurs depuis 2019. "Les trois stations sont enneigées. Ça bat son plein forcément", rapporte Christophe Aldrovandi, directeur des stations de ski du mont Lozère. Les vacances scolaires approchent et la neige devrait être au rendez-vous. Le mont Lozère peut accueillir jusqu'à 500 skieurs chaque jour. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia