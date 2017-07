Le "Raffles" est sans aucun doute l’hôtel le plus mythique de Singapour, cette ancienne colonie britannique d’Asie du Sud-Est. Au milieu des gratte-ciels de cette place financière asiatique, ce palace du 19e siècle est un précieux vestige et l’un des plus beaux hôtels du monde, où toutes les chambres sont des suites.