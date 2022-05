Hold-up d'une station-service en Isère : le braqueur abattu

Il était 17 heures vendredi. Un homme venait de braquer une station-service. Il aurait tiré en direction de la caissière, sans la toucher. Très rapidement, des gendarmes sont intervenus. Sur ce document amateur, on voit l’homme assis par terre. Face à lui, on distingue un gendarme. Le braqueur lève les mains en l’air, puis semble ensuite les ramener vers lui. Les gendarmes ont-ils pris ce geste pour une menace ? On entend en tout cas très distinctement des tirs : cinq au total. L’homme qui filme recule. Après le coup de feu, le braqueur est allongé au sol. Il est blessé. Transporté à l’hôpital, il succombera à ses blessures dans la soirée. Les faits se sont produits en plein cœur d’un quartier résidentiel, à Seyssinet-Pariset, une petite commune en banlieue de Grenoble. Le procureur de la République de Grenoble annonce avoir lancé deux enquêtes. L’Inspection générale de la Gendarmerie nationale (IGGN) devra donc déterminer dans quelles circonstances exactes le militaire a ouvert le feu. TF1 | Reportage M. Brossard, C. Eckersley, S. Thizy