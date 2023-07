Hollywood : quand les stars font grève

En pleine promotion du film Oppenheimer, le 13 juillet soir, à Londres, soudain les stars sont prévenus qu'au États-Unis une grève est lancée, contre les grands studios de cinéma. Après concertation, les acteurs décident de quitter les lieux. À des milliers de kilomètres de là, à Hollywood, pour la première fois depuis 63 ans, acteurs et scénaristes sont en grève en même temps. Leur plus gros syndicat représente 160 000 personnes. Des célébrités, comme Tom Hanks, mais aussi beaucoup d'acteurs moins bien payés. À la tête du syndicat en grève, un visage que vous connaissez peut-être, celui de l'actrice de la série "Une nounou d'enfer". Les grévistes demandent de meilleures rémunérations en cas de diffusion sur les plateformes streaming, et plus étonnant, une meilleure protection contre les intelligences artificielles. Acteurs, comme scénaristes craignent d'être, à terme, remplacés par les IA. Les principaux studios ont répondu dans un communiqué. Si la grève se poursuit, les conséquences seront très rapides, aux états-unis, mais également en France. Il y aura beaucoup moins de sorties de séries et de films américains, notamment à gros budget, sur les plateformes de streaming, mais aussi à la télévision et au cinéma. TF1 | Reportage A. de Précigout, A. Poupon