Homard bleu : une ferme d’élevage unique au monde

À l’heure où les bateaux rentrent du port, Thierry se rend à la criée, trois fois par semaine, car il s'intéresse aux homards, et pas n'importe lesquels : les homards bleus. Il a lancé une première mondiale, un élevage de homard bleu, réputé pour leur qualité. Le travail commence dans l’écloserie. Ils ont un taux de 35% de survie, un taux plus de 1 000 fois supérieur à la moyenne. Dans la nature, on compte seulement un ou deux homards pour 5 000 œufs. Les premiers homards produits par l’entreprise seront vendus dans trois ans environ, quand ils atteindront leur taille adulte. Sur le marché, le prix du kilo d’un homard bleu varie de 40 à 80 euros. L’entrepreneur a longtemps travaillé en Asie. Les homards sont là-bas très demandés. Il a décidé de créer son propre élevage, sans pour autant toucher au marché français. Thierry espère en élever 20 000 cette année, et structurer une nouvelle industrie. Cette première mondiale, pour cette espèce de homard, est aussi l’occasion d’explorer de nouveaux terrains scientifiques. Énola, future ingénieure en biologie, étudie l’alimentation et le développement des homards. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Lebranchu, A. Santos