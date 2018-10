Homéopathie : les Anglais ne remboursent plus

Les endroits entièrement dédiés aux traitements homéopathiques ne sont plus que trois à Londres. Les hôpitaux londoniens ont même dû les arrêter dans leur service. D'ailleurs, depuis 2017, la Sécu britannique ne les rembourse plus. Pour se soigner, les gens n'ont plus le choix qu'entre les traitements non remboursés et les médicaments classiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.