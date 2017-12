Hommage à Jean d'Ormesson : Emmanuel Macron a déposé un crayon sur le cercueil de l'écrivain

"Jean d'Ormesson était de ceux qui nous rappelaient que la légèreté n'est pas le contraire de la profondeur". C'est la phrase prononcée ce vendredi 8 décembre par Emmanuel Macron dans la cour des Invalides, face au cercueil de l'immortel académicien et écrivain Jean d'Ormesson. Un hommage national a été rendu à celui que l'on prenait autant de plaisir à lire qu'à écouter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 08/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.