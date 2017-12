Hommage à Johnny Hallyday : 800 bikers ont escorté le cortège funéraire

Il s'agissait de l'une des images fortes de cette journée d'hommage à Johnny Hallyday. 800 bikers ont accompagné le cortège funéraire du chanteur, ce samedi 9 décembre 2017. Une grande famille unie sous la bannière du rockeur. L'escorte a fait autant de bruit que possible sur les Champs-Élysées. Un doux son de Harley-Davidson, si cher à Johnny, symbole de ce côté rebelle qu'il a toujours voulu garder. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 09 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.