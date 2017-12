Hommage à Johnny Hallyday : les fans témoignent leur chagrin

Connu pour son côté mauvais garçon, Johnny Hallyday parlait aussi d'amour, de paternité, de solitude ou de renaissance. Un chanteur dont les mots et l'interprétation ont toujours trouvé écho auprès des Français. À tel point que certains ont même mêlé leur vie à la sienne. Nous avons recueilli des témoignages saisissant dans la foule, lors de l'hommage populaire rendu ce samedi 9 décembre au rockeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 09 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.