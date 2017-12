Hommage à Johnny Hallyday : Paris s'apprête à dire adieu au rockeur

Toute la France pleure depuis le mercredi 6 décembre 2017 la mort du monument de la chanson française, Johnny Hallyday. Les deux mots "Merci Johnny"ont été inscrits en lettre d'or sur le premier étage de la tour Eiffel. Les clubs de foot ont également rendu leur propre hommage. Ils ont décidé de commencer tous les matchs de Ligue 1 et 2 par une chanson du rockeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.