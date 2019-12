Hommage aux militaires morts au Mali : 200 collégiens de Pau conviés par l'Elysée

Des collégiens de Pau sont en route pour assister à la cérémonie d'hommage aux treize soldats tués au Mali. Pour mettre en avant les départements endeuillés, l'Elysée a souhaité la présence d'environ 200 élèves de la commune. Le collège Pierre Emmanuel a également été convié. Le 2 décembre 2019, ils seront aux côtés d'Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs. L'hommage de la Nation commencera à 15 heures. Exceptionnellement, la cour des Invalides sera ouverte au public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.