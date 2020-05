Hommage d'Emmanuel Macron à Charles de Gaulle : ce qu'il faut retenir de son discours

Emmanuel Macron est intervenu ce dimanche à La Ville-aux-Bois-lès-Dizy (Aisne) lors de la commémoration de la bataille de Montcornet. Évoquant Charles de Gaulle, le président de la République a parlé "d'un chef déterminé dans l'action" et de "Français en proie au doute" dans son allocution. Un discours sur une page de l'histoire de l'Hexagone qui avait un écho très actuel.