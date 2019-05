Hommage et émotion après la mort de deux soldats français lors de la libération des otages au Burkina Faso

Ils ont donné leur vie pour sauver celle des otages et se sont sacrifiés pour défendre nos valeurs. La mort de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello a provoqué une immense émotion dans notre pays. Une unanimité qui s'est exprimée par des hommages spontanés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.