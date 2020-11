Hommage et virus à l'école : une rentrée particulière

À partir de lundi, les enfants de 6 ans devront porter un masque en classe. Mais à la veille de cette rentrée si particulière, beaucoup d'élèves sont un peu perdus. Une chose est sûre, la semaine commencera par un hommage à Samuel Paty. Un moment tant attendu par les enfants que les parents. "On va pouvoir leur dire des choses, mais on redoute les échanges de groupe que ça va entraîner. Cet hommage permet aussi de reprendre confiance. Je suis encore chamboulé", confie Alexandre Wahnert, parent d'élèves. Pour préparer au mieux ce moment, il a fallu s'organiser. C'est le cas dans le lycée Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis). "Ici, la cour est petite pour accueillir 1 400 personnes. Donc, nous avons fait le choix que l'hommage soit en salle de classe", explique Radouane M'Hamdi, proviseur du lycée André Boulloche. Minute de silence, lecture de la lettre aux instituteurs de Jean Jaurès sur fond de sécurité renforcée vigie pirate. "On ouvrira le portail dix minutes à l'avance pour fluidifier l'entrée et la sortie. Et en même temps, éviter le stationnement aux abords de l'établissement", poursuit le proviseur. Mais il y a aussi la sécurité sanitaire. Peu de changements dans le protocole, mais des mesures plus strictes, comme le lavage des mains plus régulier et le port du masque obligatoire dès 6 ans. L'objectif est d'éviter à tout prix la fermeture des classes. Terence Collard, professeur d'allemand au collège Gustave Flaubert à Paris, en a vu les conséquences. Il est soulagé que les cours soient maintenus. "Je pense qu'un nouveau confinement aurait été terrible. On a vu ce que ça a provoqué chez certains élèves. Ils n'ont plus l'habitude de travailler. Cela a créé des différences énormes entre les élèves", indique-t-il. Selon l'Éducation nationale, 970 000 élèves dans l'Hexagone auraient décroché pendant le confinement.