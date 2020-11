Hommage national aux trois victimes de l'attentat de Nice

"L'indifférence" de Gilbert Bécaud pour Nadine Devillers, un texte de Victor Hugo pour le sacristain Vincent Loquès et une mélodie entrainante de Gilberto Gill pour la Franco-brésilienne Simone Barreto Silva. Cérémonie très personnelle pour les trois victimes de l'attentat sur la Colline du château surplombant la Méditerranée en présence de Jean Castex. "Le terroriste qui est venu pour y sonner la mort n'a pas uniquement profané un lieu de culte, il a aussi profané cet esprit d'accueil et d'hospitalité dont la ville de Nice a fait un idéal", a-t-il déclaré. Le Premier ministre a également salué le courage des policiers niçois. Les trois fonctionnaires ayant neutralisé l'assaillant ont été décorés. À deux pas de là sur le lieu du drame, les Niçois eux aussi ont tenu à rendre hommage à leur manière aux trois victimes. Des fleurs et des messages de soutien continuent d'être déposés devant la basilique neuf jours après l'attaque.