Hommage populaire à Jacques Chirac : des centaines de personnes déjà présentes aux portes des Invalides

La famille de Jacques Chirac a voulu que les Français soient les premiers à dire adieu à leur ancien chef d'Etat. Un hommage populaire sera ainsi organisé aux Invalides ce 29 septembre 2019. Alors que les grilles n'ouvriront qu'à quatorze heures, des centaines de personnes sont déjà arrivées sur place. Parmi elles figurent ceux qui arborent leurs souvenirs aux côtés du Président et ceux qui aiment à se souvenir de ses actions politiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.