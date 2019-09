Hommage populaire à Jacques Chirac : une longue file d'attente devant les portes des Invalides

Le cercueil de Jacques Chirac a quitté le domicile familial avant treize heures ce 29 septembre 2019, pour rejoindre l'hôtel des Invalides. Sur place, des centaines de personnes l'attendent avec impatience. Une longue file d'attente s'est même formée devant les portes de l'hôtel depuis ce matin. A noter qu'une autre cérémonie plus solennelle aura lieu le 30 septembre, à l'église Saint-Sulpice. Qui y seront présents ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.