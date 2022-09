Hommages : Élizabeth, reine du monde

Qu'importe la forme, l'hommage s'est voulu planétaire. En Nouvelle-Zélande, un haka débute face à un drapeau en berne. Tout aussi martial, un peu plus à l'ouest en Australie, 96 coups de canon ont été tirés pour saluer la longévité exceptionnelle de la Reine. Élizabeth II était à la tête d'un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, et où depuis 24 heures, les hommages se multiplient comme à Sydney en Australie. Dans un Eurostar, à bord d'un avion, qu'importe le lieu, l'annonce de sa mort a bouleversé tout le monde. Joe Biden, Justin Trudeau... Immédiatement, les dirigeants de la planète saluent le destin d'une femme d'exception. Cette tristesse a également été partagée au sein de la Chambre des Communes en Grande-Bretagne. Mais une femme, Theresa May, ex-Première ministre, est parvenue à faire rire une assemblée endeuillée. Plus informelles mais tout aussi émouvantes, des paroles tenues par Elton John lors d'un concert ont bouleversé les spectateurs. Dans les stades, les supporters britanniques se sont mis à l'unisson, d'abord par un recueillement, puis par un ultime "God save the Queen", plus émouvant que jamais. TF1 | Reportage H. Dreyfus