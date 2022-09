Hommages : les témoignages par milliers

Dexter et sa grande sœur Daisy viennent de sortir du train. Ils ont ensuite pris la direction du palais de Buckingham. "On a ramené plein de fleurs pour la reine. On est très triste" dit la fillette. Ce samedi prend des airs de pèlerinage familial. Parmi les fleurs, des peluches, comme l'Ours Paddington, le préféré des petits britanniques et d'innombrables messages comme celui de Charlie : "merci pour votre travail au service du pays. Avec tout mon amour". Et combien de portrait plus ou moins flatteur. Mais tous, extrêmement colorés, "parce qu'elle était pleine de couleurs et rayonnante avec les gens. Elle avait une étincelle dans les yeux. À jamais, dans nos cœurs" dit Noah, 10 ans. Du haut de ses 10 ans, Martin aussi est fier d'avoir eu cette chance de la rencontrer. "Quand j'étais bébé, mais je ne m'en souviens plus trop", se confie-t-il. Une petite fille tient également à rendre hommage à Sa Majesté la Reine. "J'ai dessiné la reine et écris : vous nous manquerez. Elle nous a beaucoup aidés dans les moments difficiles, comme pendant l'épidémie de coronavirus. Elle a permis de trouver des solutions pour arrêter le virus", lance-t-elle. Une reine décidément dotée de super-pouvoirs. Mais qu'importent, ils se souviendront surtout d'avoir vécu un moment d'histoire. TF1 | Reportage E. Lefebvre, E. Fourny