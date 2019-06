Hong Kong : les manifestants réclament l'abrogation de la loi d'extradition vers la Chine

Le 15 juin 2019, les autorités hongkongaises ont suspendu un projet de loi qui prévoyait des extraditions vers la Chine. Ce 16 juin 2019, les Hongkongais veulent maintenir la pression sur le gouvernement. Des centaines de milliers de manifestants sont rassemblés dans les rues pour demander le retrait complet du texte et la fin des poursuites contre les manifestants arrêtés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.