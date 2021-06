Hongrie-France : les supporters restés sur leur faim

Au moment d'entonner la Marseillaise, aux quatre coins du pays, les Français étaient sûrs de leur Bleu. Ils sont confiants et espèrent déjà se qualifier pour le tour suivant. Avant le coup d'envoi, un restaurateur franco-hongrois célébrait ses deux pays de cœur avec son père. Mais les buts espérés par les supporters ne viennent pas. Au Grau-du-Roi, en même temps que les occasions manquées, les fausses joies s'enchaînent. Et la troisième occasion des Bleus est aussi manquée. Kylian Mbappé et les Parisiens commencent à s'arracher les cheveux. Les Hongrois de leur côté finissent par exulter avec leur but. À la mi-temps, les habitants d'Albi estiment que ce n'est pas fini. Et vingt minutes plus tard, Antoine Griezmann leur donne espoir. La Marseillaise repart alors de plus belle, mais les Bleus sont trop loin pour l'entendre. À la fin du match, dans l'Hexagone comme à Budapest, à la sortir du stade, les Français sont dépités. Beaucoup avaient déjà en tête le prochain rendez-vous face au Portugal.