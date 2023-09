Maroc : un père retrouve son fils après 36 heures sous les décombres

Un homme vient de retrouver son fils. Il a été sorti vivant des décombres, 36 heures après le séisme. Il était ensevli sous trois étages. "On a vécu l'enfer", dit son père en larmes devant notre caméra. Les ambulances arrivent les unes après les autres dans la cour de l’hôpital de Tahannaout. Les survivants du tremblement de terre sont pris en charge sous des tentes. L’hôpital n’est pas assez grand. Des blessés sont secourus seulement maintenant car ils viennent des villages reculés de la montagne, difficile d’accès. Selon le Dr Nada Damghi, médecin responsable SMUR à l’hôpital El Idrissi à Kénitra (Maroc), il y a surtout des fractures des membres, des fractures ouvertes, déplacées ou des traumatismes crâniens. Les victimes sont parfois très jeunes. Plus de 200 personnes sont prises en charge sous les tentes ce dimanche 10 septembre. Au milieu de la foule, l’inquiétude grandit chez certains. L’entrée de l’hôpital ne désemplit pas non plus, car des familles attendent des nouvelles de leurs proches, des heures interminables TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Fourny, Q. Trigodet