Hôpital démantelé : recyclage à tous les étages

Au paradis de la récupération, on peut y trouver des montagnes de radiateurs, des centaines de luminaires, ou encore de la laine de verre et des toilettes. Ces objets sont beaucoup moins chers, et pour cause, les meubles et les matériaux sont prélevés à quelques mètres sur un chantier. Dix-huit personnes travaillent dans ce lieu pour une déconstruction sélective. Marc par exemple vient de se procurer une armoire à 20 euros, qui serait entre 200 et 250 euros dans le commerce. À La Tronche en Isère, l'ancien centre de recherche des armées est voué à disparaître. Les bâtiments sont démolis pour laisser place à un nouveau quartier. Grâce à la réutilisation, l'association espère valoriser 15 % à 20 % des 900 tonnes de matériaux considérés comme des déchets. Au lieu de les enfouir, les incinérer ou les transformer, chaque élément trié est vendu dans une boutique, ce qui est une aubaine pour les bricoleurs. À l'origine du projet, la métropole de Grenoble veut systématiser le réemploi sur les chantiers publics à l'avenir. Depuis un mois, 16 tonnes de matériaux ont été achetés par des clients dans une boutique éphémère.