Hôpital : est-ce vraiment la fin des 35 heures ?

Stéphanie et George sont tous les deux infirmiers. Après 20 ans de carrière à l’hôpital public, ils travaillent souvent 40 à 45 heures par semaine. George nous a dit : “Le 35 heures je ne l’ai jamais connu en fait, 35 heures c’est dans les papiers. (…) en réalité, on fait huit à neuf heures par jour. ». Stéphanie nous a dit : « On est tout le temps sollicités pour faire des heures supplémentaires, (…) on est content parce qu’on a un peu plus de salaire”. Les heures supplémentaires ont été défiscalisées pendant le Covid pour récompenser les efforts des soignants. La mesure devait s’arrêter en fin janvier, mais elle sera pérennisée a promis le chef de l’État vendredi dernier. Le problème c’est que faute de bras, l’hôpital ne peut plus fonctionner sans ces heures supplémentaires, et elles explosent. Plus qu’une question de moyen, l’hôpital n’attire plus de candidat. Sur tout le pays, 60 000 postes d'infirmiers sont vacants. Faute de pouvoir recruter, l’autre piste c’est de réaménager le temps de travail des soignants. Voilà qui pourrait soulager les soignants épuisés. Le gouvernement souhaite que d’ici le premier juin ces aménagements de planning soient négociés dans chaque hôpital. TF1 | Reportage C. Bayle, B. Augey, G. Parrot