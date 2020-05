Hôpitaux : ces héros invisibles

Dans tous nos hôpitaux, médecins, infirmiers et aides-soignants sont en première ligne. Mais derrière eux, il y a des femmes et des hommes de l'ombre qui s'activent. Ils décontaminent le linge, nettoient les poignées de porte, distribuent les masques et les jettent. Des blouses blanches qui ne soignent pas, mais qui font un travail accompli avec minutie. Nos équipes sont allées à la rencontre de ces héros invisibles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.