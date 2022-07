Hôpitaux débordés : les retraités à la rescousse

Il y a un mois, quatre médecins généralistes ont accepté de reprendre du service et de se regrouper dans cet hôpital d'Avesnes-sur-Helpe dans le Nord. Ils ne veulent pas abandonner leurs patients. Comme le Dr Bénédicte Moreau, les trois autres jonglent aussi avec leur emploi du temps de jeunes retraités pour assurer une permanence quotidienne. Dans cette commune d'Avesnes-sur-Helpe près de Maubeuge (Nord), environ 3 000 patients n'ont plus de médecin traitant. C'est le cas notamment de ce père de famille. Et cela tombe bien; car Christian Castel, 72 ans, était partant pour continuer à travailler. Mais ce médecin généraliste retraité exclut les contraintes d'un cabinet en libéral. Ces quatre médecins sont salariés de l'hôpital. Ils sont rémunérés en moyenne 1 000 euros par mois pour une journée de travail par semaine. Pour Serge Gunst, directeur du centre hospitalier de la région, même temporairement, c'est une aubaine, comme il l'explique dans le 20H de TF1. Et il n'y a qu'à l'hôpital qu'on demande aux médecins de jouer les prolongations. C'est le cas également en EHPAD. En France, près de 10 % des généralistes cumuleraient déjà emploi et retraite. TF1 | Reportage J. Devambez, T. Rolnik