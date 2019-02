Hôpitaux : la grande misère de la psychiatrie

Les pathologies psychiatriques nécessitent de l'écoute, mais l'hôpital public n'a plus le temps. D'un million de personnes suivies il y a 20 ans, on est passé à deux millions. En 2018, des soignants de l'établissement du Rouvray ont alors fait la grève de la faim pour plus de moyens. Nous les avions rencontrés au printemps dernier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.