Hôpitaux psychiatriques : le manque de moyens en cause ?

La fugue s'étend sur 600 km, commencée à l'hôpital psychiatrique Gérard Marchant jusqu'au commissariat du 9e arrondissement de Paris. Comment un patient, interné après un viol pour lequel il a été jugé pénalement irresponsable, a-t-il pu échapper à la surveillance des équipes de l'hôpital ? Il n'est d'ailleurs pas le seul. Deux autres patients, internés pour meurtre, ont aussi réussi à fuguer ces derniers jours. Un membre du personnel accepte de nous répondre sans l'accord de sa direction. Il nous confie que les équipes de soignants sont en sous-effectif, un problème connu et déjà signalé. Dans plusieurs courriers que nous nous sommes procurés, les syndicats alertent les autorités sur les difficultés rencontrées dans l'hôpital. Dès juin 2019, ils s'inquiètent par exemple de soignants devant effectuer 70h de travail alors que la réglementation autorise 48h maximum. Ces signalements restent sans réponse. Or, les médecins et infirmiers s'occupent de la surveillance des patients dans les hôpitaux psychiatriques. Des établissements qui ne sont pas des prisons, comme le rappelle Anne-Hélène Moncany, responsable du pôle psychiatrie et conduite addictive en milieu pénitentiaire à l'hôpital Gérard Marchant à Toulouse. "C'est un lieu de soins et encore une fois sécurité des soins, sécurité des patients, sécurité des gens autour, ça ne veut pas forcément dire enfermement absolu, permanent", explique-t-elle. Après ces fugues successives, l'Agence régionale de santé a finalement pris des mesures pour renforcer la surveillance dans l'hôpital en attendant d'y conduire une inspection. TF1 | Reportage F. Litzler