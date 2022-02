Hôpitaux psychiatriques : le manque de moyens en cause ?

La fugue du patient de l'hôpital Gérard Marchant à Toulouse aura duré plus de 24 heures. Interné en 2011, après un viol pour lequel il a été jugé pénalement irresponsable, l'homme a réussi à rejoindre Paris à plus de 600 km de là. Il s'est présenté de lui-même au commissariat du neuvième arrondissement et a été placé sous surveillance médicale. Cette fugue a été la troisième en deux semaines dans cet hôpital psychiatrique. La première, c'était celle d'un homme surnommé "le cannibale des Pyrénées". Interné en 2013 après un meurtre, il a fugué le 19 janvier dernier. Tout comme une autre personne le 23 janvier, aussi internée pour meurtre, et vendredi dernier, celle de l'homme interné pour viol. D'après une source syndicale, deux autres malades auraient aussi fugué dans ces deux semaines. Tous ont été retrouvés, mais cette accumulation interroge. Comment les patients peuvent-ils sortir si facilement ? Une psychiatre exerçant à Gérard Marchant rappelle qu'un hôpital psychiatrique n'est pas une prison. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Larradet