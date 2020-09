Hôpitaux saturés à Marseille : que disent vraiment les chiffres ?

Le nombre d'hospitalisations a doublé et continue d'augmenter dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis le 1er septembre. En réanimation, la courbe des prises en charge est toujours à la hausse. Mais la lecture des chiffres sanitaires est très difficile. Les médecins eux ne sont pas tous d'accord sur l'analyse de la dégradation de la situation. Et le ministre de la Santé a pris sa décision sur la base de projection à plusieurs semaines.