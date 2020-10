Hôpitaux saturés : les élus en appellent à l'armée

En 24 heures, 52 000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés. Un nouveau record national, et c'est dans la vallée du Rhône que l'épidémie semble progresser le plus vite. À l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, malgré la déprogrammation de certaines opérations, il n'y a plus de place disponible en réanimation. Il manque surtout de personnel. À 80 km de là, dans la vallée du Gier, les contaminations explosent également et l'hôpital est presque saturé. Il y a une semaine, 50 patients Covid y ont été admis. Aujourd'hui, ils étaient 130 malades. Face à la situation inquiétante, les élus de 21 communes en appellent au renfort de l'armée et réclament un hôpital militaire.